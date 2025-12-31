Bayazıtlı Mahallesi’nde bir binada tesisat montajı yapan 45 yaşındaki doğalgaz ustası Mustafa Alıç, çalışma sırasında dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Alıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz ustanın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.