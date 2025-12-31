İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada sezon sonunda olağanüstü genel kurula gideceklerini duyurdu. Saran, sürecin kulübün hedeflerine zarar vermemesi için bu kararı aldığını vurguladı.

“Polemiklerin değil, kupaların konuşulduğu bir Fenerbahçe hayal ettim”

Göreve geldiği günden bu yana polemiklerden uzak durmaya çalıştığını belirten Saran, açıklamalarında ilk kez kelimelerini bu kadar dikkatli seçtiğini ifade etti. Fenerbahçe’ye başkan olurken tek hedefinin kulübü yeniden sahada başarılarla anılan bir noktaya taşımak olduğunu vurgulayan Saran, “Polemiklerin değil, kupaların konuşulduğu bir Fenerbahçe hayal ettim” dedi.

Kendisi hakkında ortaya atılan iddialara da değinen Saran, hukukun kararından önce kamuoyunda yargı dağıtılmasını eleştirerek masumiyet ilkesine dikkat çekti. Hakkında yürütülen sürecin hukuk çerçevesinde ve olması gerektiği şekilde sonuçlanacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.

Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Sadettin Saran, sezon sonunda Fenerbahçe’yi olağanüstü genel kurula götüreceklerini açıkladı. Bu kararı alırken kulübün sportif ve mali durumunu göz önünde bulundurduklarını belirten Saran, ligde ve Avrupa’da devam eden mücadeleler, şampiyonluk hedefi ve yürütülen projeler nedeniyle görevini sezon sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

Kulübün hukuki tartışmaların odağında kalmasını istemediğini ifade eden Saran, “Bu bir geri adım değil, Fenerbahçe’nin yolunu berraklaştırma iradesidir” sözleriyle kararının nedenini açıkladı.

“Her Şeyin Cevabı Hukuktur”

Hakkındaki iddialarla ilgili net bir dille konuşan Saran, hayatı boyunca sağlıklı yaşamı savunduğunu ve raporda yer alan maddeyi ne kullandığını ne de gördüğünü söyledi. Saran, “Söylenecek her sözün, cevaplanacak her sorunun cevabı hukuktur” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının sonunda Fenerbahçe’yi hak ettiği yere taşımak için sezon sonuna kadar tüm gücüyle çalışacağını belirten Sadettin Saran, şampiyonluk hedefinden vazgeçmediğini yineledi.

"Ne Gördüm Ne Kullandım"

Saran'ın saç örneğinde yapılan inceleme 'pozitif' çıkmış Adli Tıp sonuçlarını reddeden Saran, Şişli'de özel bir laboratuvara giderek yeniden test yaptırmıştı. Saran iddialara "Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır." diyerek yanıt verdi.