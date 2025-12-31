Yağışla birlikte parklar, caddeler, sokaklar ve binaların çatıları karla kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ise aileleriyle birlikte sokağa çıkarak kar topu oynadı, doyasıya eğlendi. Kent genelinde kışın keyfini çıkaran vatandaşlar, soğuk havaya rağmen dışarıda vakit geçirdi.

Öte yandan olumsuzluk yaşanmaması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri ana arterler başta olmak üzere yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olmaları çağrısında bulundu.