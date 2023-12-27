Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO Aralık Ayı 11. Olağan Meclis Toplantısı’nda Aralık ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.
Toplantıda KMTSO yönetim kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, odanın faaliyetleriyle ilgili sunumunun ardından Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi özelinde konuştu.
Buluntu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
Buluntu konuşmasının devamında “Şehre zarar verecek hiçbir söylemin telaffuz edilmemesi lazım” dedi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar