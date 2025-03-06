Toplantı sonucunda açıklanan ekmek zammının geri çekilmesine karar verildi. Başkan Cüce, eski fiyat tarifesi olan somun ekmek 10₺,pidenin ise 20₺ olan fiyatlarını uygulayacak olan fırıncılara teşekkür etti ve şunları belirtti “İlçemizde pandemi dönemi, deprem dönemi gibi önemli zamanlarda fedakârlık gösteren değerli fırıncı kardeşlerim, yine fedakârlık yaparak ekmek zammını uygulamama kararı aldılar. Mübarek Ramazan ayında gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kendilerini gönülden kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum.”dedi



Belediye hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Bal Ekmek Fabrikası,Hilal Ekmek Fabrikaları,Göksun Pide Fırını,Güven Ekmek Fabrikası ve İstanbul pide Fırını işletmecileri katıldılar. Fırıncılar ise ilçemize hizmet etmekten mutlu olduklarını bildirerek hemşerilerine hayırlı ramazanlar dilediler.