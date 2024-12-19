Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve MÜZSAN organizasyonuyla Göksun Kaymakamlığı ve Göksun Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Moral Gecesi, Göksun Belediyesi Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ahmet Onurlu’nun sahne aldığı sıra gecesi konseptindeki etkinlikte, sazlar çalındı, yöresel türküler söylendi ve çiğ köfte ikramı yapıldı. Özel eğitim öğrencilerinin eğlencesi ise geceye ayrı bir renk kattı.

Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman ve Belediye Başkanı Selim Cüce, organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ederek Sanatçı Onurlu’ya plaket ve çiçek takdim etti. Gecede Başkan Cüce, Onurlu’ya hatıra olarak özel bir bağlama hediye etti.

Etkinlik, ilçe halkının bir araya geldiği anlamlı bir dayanışma örneği oldu.