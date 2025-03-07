Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Play-Off liginde elde ettiği başarılarla dikkat çeken Göksun Ülkü Spor takımını ziyaret etti.

Göksun Ülkü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Selim Aydemir, Belediye Meclis Üyesi Akif Özdemir, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sporcular tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Cüce, kulübün antrenman çalışmaları sırasında sporcularla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Ziyarette sporun gençleri birleştiren ve geliştirici bir güç olduğunu vurgulayan Başkan Cüce kulübün başarısının devamını diledi.

Başkan Cüce ziyaretin sonunda tüm takım ve teknik ekibe başarılar dileyerek, Göksun Ülkü Spor Kulübüne ziyaretin anısına Atatürk temalı tablo hediye etti.