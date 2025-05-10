Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’nin olağan kongresi, Büyükşehir Belediyesi Basın evinde gerçekleştirildi. Kongrede, mevcut başkan Sermet Çuhadar ve yönetimi tek listeyle seçime girerek güven tazeledi.

Çuhadar, yaptığı açıklamada, gazetecilik mesleğinin gelişmesi ve Kahramanmaraş basınının daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Cemiyet üyeleri, önümüzdeki dönemde mesleki dayanışmayı artıracak projeler üzerinde çalışacaklar.

SERMET ÇUHADAR - KAHRAMANMARAŞ GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI

DİVAN BAŞKANLIĞINA

Olağan Genel Kurulumuzda yeni yönetim listemiz şu şekildedir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE

1- Sermet Çuhadar

2- Niyazi Kara

3- Neşe Yıldızhan

4- Mehmet All Tatlı

5- Pınar Yüzbaşıoğlu

6- İzzet Mazı

7- Fatma ulusan

8- Adem Gemci

9- Ömer Koç

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

2- Şahin Efe

1-Sırrı Berk Arslan

3- Fatih Alper Gültepe

4- Erdal Özdemir

5- Ayhan Gedik

6- Deniz Doğan

7- Suat Yenipınar

8- Ali Tatar

9- Yaşar Erikli

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE

1- Kemal Sayın

2- Devrim Başer

3- Bilal Evran

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

1- FATİH NAR

2- ALİ BÜLENT ÖZDEMİR

3- Yavuz NALBANTBAŞI

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE

1- CÜNEYT BEYİT

2- HALİL ULUBEY

3- YILMAZ AKÇAKALE

4- AKİF ARSLAN

5- FATMA ÖZAY

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

1-Nurettin DAL

2-Yaşar Uğur HARMANDA

3-Mustafa KILINÇ

4-AHMET ÇATALTAŞ

5- GÖKHAN ÇALI

TGF ÜST KURUL ASİL DELEGELERİ

TGF ÜST KURUL YEDEK DELEGELERİ

1- SERMET ÇUHADAR

2- NİYAZİ KARA

3- ŞAHİN EFE

4- KEMAL SAYIN

1- BİLAL ATALAY SELAMET

2- NEŞE YILDIZHAN

3- PINAR YÜZBAŞIOĞLU

4- NURETTİN DAL