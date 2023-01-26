Başkan Görgel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hadis-i Şerif ile sabittir ki Receb-i Şerif, Allah'ın kendisine izafe ettiği bir aydır. Bu ayın kutsiyeti ve fazileti buradan gelir. Her günü ve gecesi çok kıymetlidir ancak bu ay içinde iki gece vardır ki bu geceler çok daha kıymetli ve faziletlidir. Bunlardan biri Regaip Gecesi diğeri ise Miraç Gecesi'dir. Milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'imden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyurmasını, insanlığın muhtaç olup rağbet etmesi gereken iyilik ve güzelliklerin çoğalmasına vesile olmasını, İslam coğrafyamıza birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini diliyorum, Regaip Gecemiz mübarek olsun