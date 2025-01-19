Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ve Andırın ilçeleri arasındaki ulaşımı 20 kilometre daha kısaltacak Karasu Grup Yolu'nda iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yol çalışmaları tamamlandığında Onikişubat’a bağlı Çevrepınar, Sarımollalı, Avgasır ve Ayşepınarı mahalleleri ile Andırın’a bağlı Gökgedik, Tatarlı ve Emirler mahallelerinin ulaşım standardı önemli ölçüde iyileştirilecek.

Karasu Grup Yolu’nda devam eden genişletme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyeren Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ve mahalle muhtarları Aksu haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.