Burada Aksu TV canlı yayınına konuk olan Başkan Görgel, “6 Şubat’ın hüznü içerisinde bir bayram geçiriyoruz ancak bayramlar hep birlikte güzeldir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.” dedi.
Burada Aksu TV canlı yayınına konuk olan Başkan Görgel, “6 Şubat’ın hüznü içerisinde bir bayram geçiriyoruz ancak bayramlar hep birlikte güzeldir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.” dedi.
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