Allı turna kadın derneğinden çocuklara bayram hediyesi Allı turna kadın derneğinden çocuklara bayram hediyesi

Burada Aksu TV canlı yayınına konuk olan Başkan Görgel, “6 Şubat’ın hüznü içerisinde bir bayram geçiriyoruz ancak bayramlar hep birlikte güzeldir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.” dedi.