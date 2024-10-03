Yerleşim yerlerinin ihtiyacını tespit etmek ve yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehrin muhtelif noktalarında ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yeni durağı Göksun oldu. AK Parti Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da yer aldığı Göksun programı, muhtarlarla istişare toplantısıyla başladı. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, mahallelerin ihtiyaçları ve planlanan yatırımlara ilişkin istişarelerde bulundu. Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, muhtarlarla istişare toplantısının ardından AK Parti Göksun İlçe Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Göksun Belediyesini de ziyaret eden Başkan Görgel, Belediye Başkanı Selim Cüce ile istişarelerde bulundu.

Başkan Görgel, Ulaşım Yatırımlarını Yerinde İnceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’un farklı noktalarında yürütülen ulaşım yatırımlarını da yerinde inceledi. Sırmalı Grup Yolu, Korkmaz Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arter ve ilçe terminalinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Görgel, son duruma ilişkin bilgiler aldı. Başkan Fırat Görgel, Göksun programı kapsamında ilçede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

5 Ayda Göksun’a 106 Milyon TL’lik Yatırım

Ziyaret ve incelemelerin ardından Göksun programına dair değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Görevde 5 ayımızı geride bıraktık. İlçelerimizin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik bir planlama yaptık ve ekiplerimiz sahada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu süre zarfında Göksun’da toplam 106 Milyon TL’lik alt ve üstyapı yatırımı gerçekleştirdik. Göksun’a; 12 bin ton yama, 26 bin metrekare kilit parke, 50 kilometre içmesuyu hattı, 6 içmesuyu deposu ve 13 sondaj kuyusu kazandırdık. 17 kilometrelik arterde de genişletme ve zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdik. İlçemizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yeni yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz” cümlelerini kaydetti.

Daha Ulaşılabilir Göksun İçin Yatırımlar Artarak Sürüyor

Başkan Fırat Görgel, açıklamalarının devamında, “İlçe otogarımız depremde hasar almıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak 10 Milyon TL’lik yatırımla güçlendirme ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılsonuna kadar ilçe otogarımızı yenilenen yüzüyle hizmete sunacağız. 7 kilometre uzunluğundaki Sırmalı Grup Yolu’muzu da yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırımla yeniliyoruz. Korkmaz Grup Yolu’nda kilit parke uygulamalarımız başladı. Göksun, Elbistan, Afşin ve Nurhak ilçelerimize hizmet verecek Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık

Tesisi’nin yapımına başladık. 685 Milyon TL’lik bir yatırım. Göksun ilçemizle birlikte Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Andırın’a hizmet verecek asfalt üretim tesisi kuruyoruz. 6 ilçemizin asfalt ihtiyacını bu tesisle karşılayacağız. Bu asfalt plenti hem bizim maliyetlerimizi düşürecek hem de bu 6 ilçemize daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamış olacağız. 500 Milyonluk bir yatırım olacak. Ekiplerimiz çalışmalarına başladı” ifadelerini kullandı.

Göksun’un Altyapısı Garanti Altına Alınıyor

Göksun’da tamamlanan ve planlanan altyapı yatırımlarına ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Görgel, “Kanlıkavak içmesuyu projemizi tamamladık. 25 Milyon TL’lik yatırımla bölgeye 35 kilometrelik içmesuyu hattı ve 2 içmesuyu deposu inşa ettik. Bu yıl içerisinde kırsal mahallelerimizde 35 Milyon TL’lik altyapı yenilemesi yapacağız. Kırsal mahallelerimize toplam 15 kilometre içmesuyu ve kanalizasyon hattı, 2 kaptaj ve 2 içmesuyu deposu kazandıracağız. 15 kilometrelik Mehmet Bey İsale Hattı projemizi Göksun’a kazandıracağız. Göksun’da planladığımız en büyük yatırımlardan biri de 3 Milyar TL’lik Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı ile Atıksu Arıtma Tesisi Projesi. 121 kilometrelik yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile yeni bir atıksu arıtma tesisini kapsayan bir proje. Projenin hayata geçirilmesi için İller Bankası ile görüşmelerimiz sürüyor. Karapınar İsale Hattı projemizde de süreçler devam ediyor. 50 kilometrelik yeni hat ile Büyükkızılcık ve Kanlıkavak mahallelerimize yeni kaynak oluşturulacak. 250 Milyon TL’lik bir proje. Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlıklarımızın da destekleriyle Göksun’da başladığımız ve planladığımız yatırımların toplam maliyeti 4,7 Milyar TL” dedi.