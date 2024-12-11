AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 168. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen teşkilat üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, önemli gündem maddeleri ele alındı. Toplantıya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomiden dış siyasete, Suriye’deki son gelişmelerden AK Partili yerel yönetimlerin projelerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin büyüme hedeflerini vurgularken, yerel yönetimlerin topluma dokunan projeler üretmesinin önemine dikkat çekti.

“Kahramanmaraş’ı Güçlü Adımlarla Geleceğe Taşıyoruz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantının hem yerel hem de ulusal ölçekte önemli bir yol haritası sunduğunu belirtti. Başkan Görgel, “Bugün Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 168. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonu, bizlere her zaman olduğu gibi güç ve motivasyon kaynağı oldu. Toplantıda ele alınan konular, ülkemizin kalkınma yolculuğunda yeni adımları işaret ediyor. Özellikle yerel yönetimlerin daha etkin hizmet sunması ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak projeler geliştirmesi yönündeki mesajları bizler için yol gösterici oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna uygun projelerle Kahramanmaraş’ımızı geleceğe taşıma gayreti içerisinde olacağız. Kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte şehrimiz ve hemşehrilerimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.