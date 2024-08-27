Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı 9 Ağustos itibari ile kapılarını vatandaşlara açtı ve 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Fuarın yoğun ilgi görmesi, Kahramanmaraşlıların etkinliklerin devam etmesi yönünde taleplerini de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, fuarın son gününe yaklaşırken etkinliğin uzatılması yönünde isteklerini sıkça dile getirmeye başladı. Ancak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuarın süresiyle ilgili yapılan bu taleplere ilişkin Aksu Haber’e önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Görgel, fuara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Vatandaşlarımızın fuarımıza gösterdiği yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Bu ilgi, bu tür etkinliklerin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak fuarın tadında bırakılması gerektiğini düşünüyoruz ve bu yıl için uzatma kararı almayacağız. Gelecek senelerde de fuarımızı aynı heyecanla sürdüreceğiz,” dedi.