Göreve başlamasının ardından ilk mesai günü Büyükşehir Belediyesinde birimleri tek tek ziyaret ederek personellerle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, ziyaretlerini sürdürdü.

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 İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Halk Ekmek Fabrikası ve Araç Sevk Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerle bir araya gelen Başkan Görgel, birimlerin faaliyetlerine ilişkin de bilgiler aldı.

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Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, İtfaiyemizi, Halk Ekmek Fabrikamızı ve Araç Sevk Müdürlüğümüzü ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Taha Hayri Bağbudar