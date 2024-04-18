Göreve başlamasının ardından ilk mesai günü Büyükşehir Belediyesinde birimleri tek tek ziyaret ederek personellerle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, ziyaretlerini sürdürdü.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Halk Ekmek Fabrikası ve Araç Sevk Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerle bir araya gelen Başkan Görgel, birimlerin faaliyetlerine ilişkin de bilgiler aldı.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, İtfaiyemizi, Halk Ekmek Fabrikamızı ve Araç Sevk Müdürlüğümüzü ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik ifadelerini kullandı.