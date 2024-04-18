Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yer alan Zeytun Ilıca Kaplıcaları Yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Tarih, doğa ve şifanın buluştuğu asırlardır şifa dağıtan dört tarafı doğal güzelliklerle çevrili Ilıca Kaplıcaları, doğasıyla çevre illere hizmet veren, asırlardır şifanın merkezi olan Kahramanmaraş kaplıcaları yaz sezonuna hazır.

Havası, suyu, eşsiz lezzetleri ve barınma imkânlarıyla günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşların da konaklama imkanı bulduğu; kaplıcalar, bölge turizmine katma değer sağlamaya devam ediyor.

Bizde bugün Aksu haber olarak sizler için ılıca mahallesindeki esnaflara kışı nasıl geçirdiklerini ve bu Sezonu nasıl beklediklerini sorduk.

ılıca Mahallesi muhtarı Cuma Karalar ise şu açıklamalarda bulundu.