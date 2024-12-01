Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel karşıladı. Başkan Görgel; şehirdeki yeniden yapılanma süreci, yürütülen projeler ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehre gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulunan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş’ı ve bölgemizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.