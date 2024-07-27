Vatandaşların sorunlarını kendi sorunu olarak gören ve çözüme kavuşturmak için yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Derepazarı esnafıyla bir araya geldi. Vali Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Beşen’in de yer aldığı ziyarette esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüme ilişkin istişarelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Bizler daima vatandaşlarımızın sorununu kendi sorunumuz olarak görüyor ve çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz gün Küçük Sanayi Sitesi esnafımızla bir araya gelmiştik. Şimdi de Sayın Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz ile Derepazarı esnafımızı ziyaret ettik. Birbirimizi daha iyi anlayarak deprem sonrası süreçlerin üstesinden birlikte gelmeye gayret ediyoruz. İnşallah esnaflarımızın sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturacak ve yeni Kahramanmaraş’ın inşa sürecinde hep birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR