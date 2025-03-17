İftar yemeğinin yanı sıra, çocuklar ve yetişkinler için çeşitli etkinliklerin de yer aldığı programda, katılımcılar Ramazan’ın paylaşım ve dayanışma ruhunu doyasıya yaşadı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Rabbimin rahmetine sığındığımız bu güzel günlerde iftar soframıza teşrif eden tüm Elbistanlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Elbistan, her zamanki gibi bugün de bizleri bağrına bastı. Bizler de Elbistan’ımızı her anlamda daha da ileriye taşımak için yoğun gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferini Elbistan’da da yaşatırken, birlik ve beraberlik mesajlarını pekiştirmeye devam ediyor.