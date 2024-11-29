Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, ziyaretçi akınıyla devam ediyor. Açıldığı ilk günden itibaren on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, devam eden Kitap Fuarı’nda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Kitap standlarını gezerek yayınevleri ve yazarlarla görüşen Başkan Görgel, fuar kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan ziyaretçilerle sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Görgel, çocuklar ve gençlerle de özel olarak ilgilendi.

Başkan Görgel, kitap fuarının Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğine önemli bir katkı sunduğunu belirterek, Kitap fuarımız, hemşehrilerimizi kitapla buluşturmanın yanı sıra, okuma alışkanlığını teşvik etmesi açısından büyük önem taşıyor,” dedi.

Ayrıca Başkan Görgel vatandaşların sevgisinden ve ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Kahraman şehrin evladı olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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