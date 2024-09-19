Düzenlenen kahvaltı programına, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Başkan Görgel, gazilerle yakından ilgilenerek bu özel günü onlarla birlikte geçirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltı programında, Başkan Görgel Yaptığı Konuşmada, gazilere duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Konuşmasında, "Sizler, bu vatanın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canınızı ortaya koydunuz. Bizler de daima yanınızda olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Gaziler, bu anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Görgel’e teşekkür etti.

Program, gazilerin hatıralarını paylaşması ve Başkan Görgel VE BERABERİNDEKİLERİN gazilerle sohbetiyle sona erdi.

Kahvaltı programı, 19 Eylül Gaziler Günü’nün anlam ve önemine uygun bir şekilde, duygu dolu anlara sahne oldu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu