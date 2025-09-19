Düzenlenen kahvaltı programına, Kahramanmaraş Vali Vekili İbrahim Şenkon, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli İle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Kaymakamları, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Başkan Görgel, gazilerle yakından ilgilenerek bu özel günü onlarla birlikte geçirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltı programında, Başkan Görgel Yaptığı Konuşmada, gazilere duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Konuşmasında, "Sizler, bu vatanın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canınızı ortaya koydunuz. Bizler de daima yanınızda olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Gaziler, bu anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Görgel’e teşekkür etti.

Program, gazilerin hatıralarını paylaşması ve Başkan Görgel ve beraberindekilerin gazilerle sohbetiyle sona erdi.

Kahvaltı programı, 19 Eylül Gaziler Günü’nün anlam ve önemine uygun bir şekilde, duygu dolu anlara sahne oldu.