İl Emniyet Müdürlüğü Bahçesinde Düzenlenen Törende Kahramanmaraş Vali Vekili İbrahim Şenkon, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek sırasıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gaziler adına konuşmayı Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli yaptı.

Törenin ardından Vali vekili Şenkon ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bırakıp dualar etti.

Törene Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Onikişubat Ve Dulkadiroğlu Kaymakamları, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kurum amirleri ve ilgililer katılım sağladı.