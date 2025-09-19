Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, çevre konusunda hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda yürütülen çalışmalar, 81 ilde hayata geçiriliyor.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı sunum yaptı. Toplantıda çevre ve şehircilik politikalarına dair güncel çalışmalar ele alınırken, sürdürülebilir şehirleşme ve çevre bilincinin artırılması konularına dikkat çekildi.