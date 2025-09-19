Programlar kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlıca Restoran’da gaziler onuruna kahvaltı verildi.

Kahvaltı programında konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek, gazilerin ve gaziliğin önemine dikkat çekti. Özbek, vatan uğruna fedakârlık yapan tüm gazilere minnet ve şükran duyulduğunu ifade etti.

Etkinlikte söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, gazilerin ülkenin en değerli kahramanları olduğunu vurguladı.

Programın en dikkat çekici anlarından biri ise muharip bir gazinin seslendirdiği şiirler oldu. Katılımcılar, duygu dolu anların yaşandığı bu bölümde gaziyi uzun süre alkışladı.

Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.