Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi ziyarette bulunmak ve programa katılmak üzere şehre gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ağırladı. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da yer aldığı ziyarette Başkan Fırat Görgel, şehirdeki son duruma ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’a bilgiler aktardı. Nazik ziyaretleri ve destekleri için Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür eden Başkan Görgel, “Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, İl Başkanımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve Onikişubat Belediye Başkanımız ile birlikte Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’ı Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştık. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve alaka için Sayın Genel Başkan Yardımcımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kahramanmaraş’ımızı çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Alt ve üstyapısıyla kahraman şehrimizi çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Kaynak: TRT HABER