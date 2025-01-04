AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu Kadın Kolları 4. Olağan Kongreleri, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrelere yoğun bir katılım sağlanırken, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Kongrede, partinin kadın kolları yapılanmasındaki yeni liderler belirlendi ve partinin geleceği için önemli mesajlar verildi.

Yoğun Katılım ve Coşkulu Atmosfer

Kongreye; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Genel Merkez İl Koordinatörü Esra Hüsrev, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Betül Gürlük, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve parti teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan seçimlerde, delegelerin oylarıyla AK Parti Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanlığına Hatice Kenger, Onikişubat Kadın Kolları Başkanlığına ise Berna Demirkol seçildi.

“Kadın Kollarımızın Emeği Çok Büyük”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kadın kollarımızın kıymetli mensupları ile ne kadar gurur duysak, onlara ne kadar teşekkür etsek az. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kadememizle birlikte inşallah şehrimizde çok daha büyük işlere imza atacak, hemşehrilerimize hizmet noktasında gecemizi gündüzümüze katarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Kadın Kolları İlçe Teşkilatlarımızda şimdiye kadar özveriyle görev yapmış başkanlarıma ve yönetimlerine şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerle yeni göreve başlayan kıymetli başkanlarıma ve yönetim kurullarına muvaffakiyetler diliyorum” cümlelerini kaydetti.