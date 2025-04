Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. Şehir protokolü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, Esat Coşan Camii önünden başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar sürdü. 7’den 70’e binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, “Kahrolsun İsrail”, “Filistin halkı yalnız değildir” gibi sloganlar atıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı seslerini yükseltti.

Kur’an Tilaveti ve Dualar ile Destek Mesajı

Yürüyüşün sona erdiği Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Gazze’de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Katılımcılar, Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, İsrail’in saldırılarını lanetledi.

“Kahramanmaraş, Tek Yürek Oldu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın her zaman mazlumların yanında olduğunu vurgulayarak, “Kahramanmaraş, her zaman olduğu gibi yine Gazze’ye destek ve tek vücut olarak birleşti. Büyük bir ses ile zalim İsrail’in zulmüne dur diyoruz. Her zaman Filistin’in, Gazze’nin yanındayız. İnşallah bölgenin bir an önce huzura ermesi için mücadelemiz, her ortamda ve şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, devam edecek. Gücümüz yettiğince bu zulmün sona ermesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.