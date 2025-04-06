Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, rock müziğinin güçlü sesi Kıraç sahne aldı. Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirirken, binlerce kişi ellerinde bayraklarla coşkuyla eşlik etti.

Konserde sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sanatçı Kıraç’a teşekkür ederek İstiklal Madalyası beratı takdim etti. Görgel, “Bugün, Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası’nın verilişinin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günde değerli sanatçımız Kıraç coşkumuzu artırdı. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.