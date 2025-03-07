Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “İlçemde İftar Var” temasıyla düzenlenen iftar programları devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Nurhak İlçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Ak Parti İl Başkanı M.Burak Gül’ de katılım sağladı.

Başkan Görgel iftar öncesinde tek tek vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve onların Ramazan ayını tebrik eden Görgel birlik ve beraberlik mesajları verdi.