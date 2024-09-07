Yerleşim yerlerinin ihtiyacını yerinde tespit etmek için saha ziyaretlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte Pazarcık’a giden Başkan Fırat Görgel, Pazarcık Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Haydar İkizer ile bir araya geldi.

Pazarcık’ın ihtiyaçlarının ve hayata geçirilecek yatırımlarım değerlendirildiği programın ardından Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Pazarcık programı, esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle noktalandı.

Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür eden Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, şunları söyledi:

“Öncelikle bu anlamlı ziyaretinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi gerçekten Pazarcık’ımızın ihtiyaç ve isteklerini gideriyor. İlçemizi geliştirmek için el birliğiyle elimizden geleni yapıyoruz. İlçemize gösterdiği ilgi ve destekleri için Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Pazarcık programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ekip arkadaşlarımızla birlikte 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’tayız. İlçemizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında bir dizi toplantı ve ziyaret gerçekleştirdik. Muhtarlarımız, Belediye Başkanımız ve AK Parti teşkilatımızla istişarelerde bulunduk. Daha gelişmiş bir Pazarcık için neler yapabiliriz konuştuk. İlçemizde esnaf ve hemşehrilerimizle de bir araya gelerek sohbet ettik, taleplerini dinledik. Gerçekten çok verimli bir ziyaret oldu. İnşallah Pazarcık’ımız için çok daha güzel işlere imza atacağız. Bakanlığımızla birlikte ilçemizin yeni şehir planını da oluşturuyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Pazarcık kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak” cümlelerini kaydetti.