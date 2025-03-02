Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı’nda kurulan iftar çadırında orucunu açan Başkan Görgel, vatandaşlarla sohbet ederek ramazanın bereketini paylaştı.

İlk iftarın anlamına vurgu yapan Başkan Görgel, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları söyledi, “Ramazan, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir ay. İlk iftarımızı hemşehrilerimizle birlikte açmak bizler için büyük bir mutluluk. Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Yoğun katılımın olduğu iftar programında vatandaşlara özenle hazırlanan yemekler ikram edilirken, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ramazan ayı boyunca iftar çadırının hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.