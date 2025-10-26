Ata sporunun kalbi Kahramanmaraş’ta atıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı’nda gerçekleştirilen dev organizasyonda, 18 farklı ülkeden gelen 130’un üzerinde pehlivan, dünya şampiyonluğu unvanı için kol bağladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan müsabakalarda, birbirinden güçlü pehlivanlar ön eleme mücadelelerine çıkarak izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ata sporumuza sahip çıkmak ve Kahramanmaraş’ın köklü güreş geleneğini dünyaya tanıtmak amacıyla bu büyük organizasyonu düzenledik. ifadelerini kullandı.

Başkan Görgel Müsabakalar devam ederken Basın mensuplarına Milli ve uluslararası arenada birbirinden güçlü pehlivanların er meydanına çıkması, bizim için büyük bir gurur kaynağı.” Açıklamalarında bulundu.