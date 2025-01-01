Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile gerçekleştirilen ziyaretler, Şehit Hakan Duyğal Huzurevi’nde başladı. Ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi, jandarma komutanlıkları, itfaiye dairesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ziyaret edildi.

Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolundaki uygulama noktasında görevli polis ekipleriyle bir araya gelen Başkan Görgel, “Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Geride bıraktığımız yılın acı ve tatlı anılarıyla dolu olduğunu unutmadan, daha güzel bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.