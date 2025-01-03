Göreve geldiği günden bu yana şehrin muhtelif noktalarında vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in bu kez durağı, Dulkadiroğlu ilçesinin işlek noktalarından Şeyh Şamil Caddesi oldu. AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam’ın da yer aldığı programda Başkan Görgel, cadde üzerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Görgel, esnafların talep ve önerilerini dikkatle dinledi. Bölgede vatandaşlarla da bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Görgel, talep ve istekleri tek tek not aldı. Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, vatandaşların Regaip Kandili’ni de kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kahramanmaraş’ın Refahı İçin Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde sık sık hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, sohbet etmeye, taleplerini dinlemeye ve istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri bizim yol haritamız. Vatandaşlarımızdan gelen her bir isteği dikkatle değerlendiriyoruz. Bugün de Dulkadiroğlu ilçemizde Şeyh Şamil Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarımızla buluştuk. Şehrimizin kalkınmasında esnafımızın ve vatandaşlarımızın emeği ve gayreti son derece değerli. Bu anlamda esnaf ve vatandaşlarımızı dinlemek, sorunlarına çözüm üretmek ve önerilerini dikkate almak bizim için bir görev. Kahramanmaraş’ımızın refahı, bu istişarelerle, birlik ve beraberlikle mümkün olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak şehrimizi daha güzel yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” cümlelerini kaydetti.

“Regaip Kandili’miz Mübarek Olsun”

Tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni de kutlayan Başkan Fırat Görgel, “Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecede dualarımızın kabul olması, gönüllerimizin huzurla dolması ve birlikteliğimizin pekişmesi en büyük dileğimiz. Sevgimiz, saygımız, hoşgörümüz, içtenliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Regaip Kandili’miz mübarek olsun” dedi.