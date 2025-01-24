Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. General Mehmet Hayri Tarhan Kışlası’nda gerçekleşen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Programda Vali Mükerrem Ünlüer, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek de yer aldı. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmanın ve gazilerimizin fedakârlıklarını unutmamanın önemine vurgu yapan Başkan Görgel, devletin ve milletin bu konuda her zaman hassasiyetle hareket ettiğini belirtti. Program boyunca birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, şehitler dualarla yâd edildi.

“Daima Biriz, Birlikteyiz”

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün burada, şanlı tarihimizin en büyük kahramanlarından aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle bir araya gelerek milletimizin birlik ve beraberliğini bir kez daha hissetmenin gururunu yaşıyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Bugün burada gösterdiğimiz birlik ve beraberlik, milletimizin köklü dayanışma ruhunun bir yansıması. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum” cümlelerini kaydetti.