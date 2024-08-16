Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda yatırımlar yoğun bir şekilde sürerken şehir genelinde altyapı yatırımları da hızla devam ediyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Onikişubat’ta Maarif ve Üngüt mahalleleri oldu. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, son duruma ilişkin bilgiler aldı. İncelemelerin ardından altyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel şunları söyledi,

“Maarif ve Üngüt mahallelerinde KASKİ’mizin başlatmış olduğu altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. Yaklaşık 2 kilometre içmesuyu hattı ve 2 bin metreküplük içmesuyu deposu inşa ediyoruz. 2 aylık gibi kısa bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu bölgemizde zaman zaman su kesintilerimiz oluyordu. İnşallah bu projemizle bölgedeki su kesintilerini kesin çözüme kavuşturmuş olacağız. Bu projemizin yatırım maliyeti toplam 30 Milyon TL” dedi.

“4 Ayda 1 Milyarlık Altyapı Yatırımı”

Etaplar halinde yürütülen çalışmalarla yerleşim yerlerinin altyapı sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturulacağını belirten Başkan Görgel, “Şehir merkezimizde başlattığımız 500 Milyon TL’lik 1. etap altyapı projemizde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 300 Milyon TL’lik yatırımımızı tamamladık. 2’nci etap ihalemizi de yaptık. Bu etabımızın maliyeti de 500 Milyon TL. Sudaki kayıpların çok olduğu bölgelerimizde altyapıyı tamamen yenilemiş olacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehir merkezimiz için 1 Milyar TL’lik altyapı projesinin ihalesini yapmış durumdayız” diye konuştu.

“12 Milyar TL’lik Yatırımla Altyapımızı Tamamen Yenileyeceğiz”

12 Milyar TL’lik yatırımla şehre bin 350 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile 3 atıksu arıtma tesisi kazandırılacağını vurgulayan Başkan Fırat Görgel, “Deprem sonrası sudaki kayıp oranımız %75’leri aşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehrimize sağlanan 12 Milyar TL’lik hibe ile tüm altyapımızı yeniliyoruz. Şehir genelinde toplam bin 350 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile 3 atıksu arıtma tesisi inşa etmiş olacağız. İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyunda tamamen modern yeni bir sistemi şehrimize kazandıracağız. Yapacağımız bu çalışmalarla şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak altyapı sistemi inşa ediyoruz” cümlelerini kaydetti.