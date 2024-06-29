3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan ve yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni oyuncularıyla anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda Sadık Baş, Reşo Akın, Kamil İçer, Muhammet Akarslan, Oltan Karaçullukçu, Alihan Tuncer ve Okan Dernek ile anlaşma sağlanırken, Şairler Tepesi'nde düzenlenen törende futbolcular, resmi sözleşmelere imza attılar.

Törene Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katılarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Görgel konuşmasında her alanda olduğu gibi spor alanında da kahraman kenti söz sahibi yapacaklarını dile getirdi.