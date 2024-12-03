Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kahramanmaraşlı paralimpik milli sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırladı.

Ziyarette, milli sporcular Fatma Gül Güler, Medine Köse, Ümran Reyhan, Derya Kartal, Ayhan Kaya, Sevilay Öztürk, Mehmet Orçan ve Beytullah Eroğlu yer aldı.

Başkan Görgel, sporcularla samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve başarılarıyla Kahramanmaraş’ı gururlandıran sporcuları tebrik etti.

Sporcuların kazandıkları madalyalarla sadece kendi adlarını değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın ismini de ulusal ve uluslararası platformlarda duyurduklarını ifade eden Görgel, “Sizler bizim gururumuzsunuz. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.