Yaklaşık 600 Milyon TL değerinde bir yatırım. 15 aylık bir iş takvimi var. İnşallah belirlenen süreden daha da kısa sürede çalışmalar tamamlanacak. Şehrimizi tarihiyle, kültürüyle birlikte ayağa kaldırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören ve restorasyon çalışmalarına başlanan Tarihi Kapalı Çarşı’yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Görgel, yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş'ın simgelerinden biri olan ve yüzyıllardır şehrin ticaret merkezi olarak hizmet veren Tarihi Kapalı Çarşı’nın tarihi dokusunun korunarak yeniden ayağa kaldırılacağını belirtti.

“Tarihi Çarşımızı Eski Canlılığına Kavuşturacağız”

Başkan Fırat Görgel, “Tarihi Kapalı Çarşı, şehrimizin en önemli mekânlarından bir tanesi. Bu tarihi yapımız, 6 Şubat depremlerinden çok ciddi hasar aldı. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız iş birliğiyle Kapalı Çarşımızı aslına uygun bir şekilde yeniden restore ederek tekrar şehrimize kazandırmak için yola koyulduk. Büyükşehir Belediyesi olarak restorasyon projesini hazırladık. Projenin onaylanmasının ardından ihalesi yapıldı ve çalışmalara başlandı. Yüklenici firma, çok ciddi bir çalışma yürütüyor burada. 6 asırlık mazisiyle Anadolu’nun en büyük ticaret merkezlerinden olan Kapalı Çarşımızda 140 iş yerinin bir kısmı restore ediliyor, bir kısmı da aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor. Yaklaşık 600 Milyon TL değerinde bir yatırım. Önümüzde 15 aylık bir iş takvimi var ancak yüklenici firmamız çok daha kısa sürede burada çalışmalarını tamamlayarak tarihi çarşımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. İnşallah Tarihi Kapalı Çarşımızı eski canlılığına kavuşturacağız” diye konuştu.

“Şehrimizi Tarihi ve Kültürüyle Yeniden Ayağa Kaldırıyoruz”

Depremlerde hasar gören tarihi yapılarda başlanan ve planlanan restorasyon projelerine de değinen Başkan Fırat Görgel, “Saraçhane Camimiz aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor. Ulu Camimizin restorasyonu sürüyor. Demirciler Çarşısı’nın restorasyon ihalesi 17 Aralık tarihinde yapıldı. İnşallah burada da hızlı bir süreç başlatacağız. Arslanbey Konağı’nda güçlendirme çalışmalarına başladık. Kasap Hali’nde de cephe sağlıklaştırma programımızı yapıyoruz. İnşallah oraya da bir an önce başlayacağız. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde restorasyon çalışmaları başladı. Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları çok önemsiyoruz. Buranın ihalesi de 25 Aralık’ta yapılacak. Şehrimizi tarihiyle, kültürüyle birlikte ayağa kaldırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.