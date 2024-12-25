Yapılan incelemeler sırasında Başkan Görgel, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve restorasyonun Kahramanmaraş’ın kültürel mirasına katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Görgel basın açıklamasında, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin şehrin edebiyat dünyasındaki önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Bu mekan sadece bir müze değil, aynı zamanda edebiyatseverler için ilham kaynağı olacak bir kültür yuvasıdır. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında burası, edebiyat tarihimiz açısından çok daha önemli bir yer haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

Restorasyonun, müzenin tarihi dokusuna uygun şekilde yürütüldüğünü ve projenin kısa sürede tamamlanarak ziyarete açılmasının planlandığını belirten Başkan Görgel, projeye destek veren tüm ekiplere teşekkür etti.

Müze, tamamlandığında Yedi Güzel Adam olarak bilinen şair ve yazarların hatıralarını yaşatmaya devam edecek.