Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Kahramanmaraş’ın kadim miraslarından Duraklı (Atoluğu) Camii, titizlikle yürütülen restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden kapılarını ibadete açtı.

Yüzyıllardır şehrin manevi dokusuna tanıklık eden bu kıymetli eser, yapılan çalışmalarla adeta küllerinden doğdu.

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde yer alan tarihi cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde, özgün mimarisi ve tarihi kimliği korunarak geleceğe taşındı.

Taşında geçmişin izlerini, duvarlarında zamanın hatıralarını barındıran yapı, yeniden cemaatle buluşmanın huzurunu yaşadı.

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel mirasının yeniden ayağa kaldırılmasının önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Kahramanmaraş’ımızın tarihi yapılarından biri olan Duraklı Camii’mizi yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Depremde hasar alan tarihi yapılarımızı inşallah bir bir ayağa kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından şehir protokolü ve vatandaşlar, yeniden ibadete açılan Duraklı Camii’nde Cuma Namazı’nı eda etti.