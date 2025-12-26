Yüzyıllardır şehrin manevi dokusuna tanıklık eden bu kıymetli eser, yapılan çalışmalarla adeta küllerinden doğdu.

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde yer alan tarihi cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde, özgün mimarisi ve tarihi kimliği korunarak geleceğe taşındı.

Taşında geçmişin izlerini, duvarlarında zamanın hatıralarını barındıran yapı, yeniden cemaatle buluşmanın huzurunu yaşadı.

Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen anlamlı açılış programında; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaşlar hazır bulundu.

Dualar eşliğinde yeniden hayat bulan Duraklı Camii, sadece bir ibadet mekânı olmanın ötesinde, Kahramanmaraş’ın yaralarını saran ve umudu yeşerten bir sembol olarak yeniden şehrin siluetindeki yerini aldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, 6 Şubat depremlerinin ardından tarihi eserlerin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Depremde hasar gören tarihi eserlerimizden Duraklı Camii’mizde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarını tamamlayarak camiimizi yeniden ibadete açıyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı’na kadar Ulu Camii başta olmak üzere 15 camimizin daha restorasyonunu tamamlayarak ibadete açmayı hedefliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, konuşmasında, tarihi yapıların geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü olduğuna dikkat çekerek, “Hayırlı bir günde güzel bir hizmeti yeniden ibadete açıyoruz. Tarihi yapılarımızın restorasyonu bir bir tamamlanıyor. Duraklı Camii’nin yeniden ibadete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş’ın özellikle beylik dönemi ve sonrasına ait tarihi eserlerinin korunması için ciddi bir gayret gösterildiğini ifade ederek, “Hep birlikte Kahramanmaraş’ın değerlerini ayağa kaldırıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Duraklı Camii de bu çalışmaların önemli örneklerinden biri” dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise, depremde zarar gören tarihi yapıların yeniden ihya edilmesinin önemine değinerek, “İnşallah depremde hasar gören tarihi yapılarımızı bugünkü gibi tek tek yeniden hizmete açacağız” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer de deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “6 Şubat depremlerinde 300’ün üzerinde camimizi kaybettik. Bugüne kadar 100’ün üzerinde camimizin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah Ramazan Bayramı’na kadar bu sayı 200’e ulaşacak. Şehrimiz genelinde çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütülüyor” dedi.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte cami hem ibadet hem de Kahramanmaraş’ın tarihi kimliğinin yaşatılması açısından yeniden önemli bir merkez haline geldi.