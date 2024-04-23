Bizler de yavrularımızın daha güzel ve daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden gelen mücadeleyi vermeye hazırız” dedi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makam koltuğunu 100. Yıl Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Tuğsem Ersoy’a devretti.

Programda Başkan Fırat Görgel, minik başkan Tuğsem ile yakından ilgilendi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik eden Başkan Görgel, “Bugün büyük bir şerefle makam koltuğunu Tuğsem’e devrettim. Gerçekten Tuğsem de belediye başkanına yakışır bir şekilde görevini ifa etti. 23 Nisan bizim için çok önemli bir tarih. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.



Minik başkan Tuğsem Ersoy ise yaşadığı mutluluğu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.