Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 30 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle saat 13.30’da Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek kalıcı konutların kura çekiliş törenine tüm vatandaşları davet etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 30 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek kalıcı konutların kura çekim törenine tüm vatandaşları davet etti. Başkan Fırat Görgel açıklamalarında, “30 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şehrimizde ağırlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi Cumartesi günü saat 13.30’da Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek kalıcı konutların kura çekim törenine davet ediyoruz” diye konuştu.