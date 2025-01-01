Görgel, “Bu özel gecede görev başında olan tüm personelimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yılbaşı gecesi Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte kapsamlı bir program çerçevesinde ziyaretler ve denetimler gerçekleştirdi. Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da eşlik ettiği programda heyet, kentin farklı noktalarına giderek yeni yıl öncesi hem vatandaşlarla hem de görev başındaki personelle bir araya geldi.

İlk Durak: Şehit Hakan Duyğal Huzurevi

Programın ilk durağı Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Başkan Görgel ve Vali Ünlüer, burada huzurevi sakinleriyle uzun süre sohbet etti. Yaşlıların yeni yılını kutlayan heyet, huzurevi personeline de emeklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Hastalara Geçmiş Olsun Ziyareti

Huzurevi ziyaretinin ardından heyet, Yörük Selim Devlet Hastanesi’ne geçti. Hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Görgel ve beraberindeki protokol üyeleri, hasta yakınlarıyla yakından ilgilenerek moral verdi.

Güvenlik Güçlerine Moral

Heyetin bir sonraki durağı Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlıkları oldu. Jandarma personeliyle bir araya gelen Başkan Görgel, Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri, güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti. Görevleri başındaki personelin özverili çalışmalarını takdir eden heyet, 2025 yılında da başarılı görevler dileğinde bulundu.

Şehirde Çalışan Ekiplerle Dayanışma

Program kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı da ziyaret edildi. Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, burada çalışan personelle bir araya gelerek yeni yıl dileklerini iletti ve şehir için yürütülen hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Yol Kontrol ve Güvenlik Noktasında İnceleme

Programın son durağı, Kahramanmaraş–Gaziantep Karayolu şehir içi girişinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğünün Yol Kontrol ve Güvenlik Noktası oldu. Başkan Görgel ve Vali Ünlüer, burada görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek, yılbaşı gecesi şehrin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşların güvenliği için 7/24 çalışan emniyet personeline teşekkür eden heyet, yeni yıllarını kutladı.

“Huzur ve Güven İçin Görev Başındayız”

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yılbaşı gecesini vatandaşların huzur ve güven içinde geçirebilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Görgel, “Bu özel gecede görev başında olan tüm personelimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum” dedi. Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretler, şehrin yöneticilerinin vatandaşlarla ve görev başındaki personelle kurduğu sıcak diyaloğu bir kez daha gözler önüne serdi.