Amatör Spor Haftası dolayısıyla Şairler Tepesi’nde düzenlenen programa katılan Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu sezon amatör spor kulüplerimize 2,5 Milyon TL’lik maddi destekte bulunacağız. İmkânlarımız ölçüsünde desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Şehrimizin farklı noktalarına yeni tesisler inşa edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile şehrimize yaşayan bir spor kompleksi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Amatör Spor Haftası dolayısıyla Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda, amatör spor kulübü yöneticileriyle bir araya geldi. Türkiye Antrenörler Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak ve Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ekrem Karaoğlan’ın da yer aldığı programda kulüp başkanları ve yönetimiyle sohbet eden Başkan Fırat Görgel; kulüplere sağlanan destekler, Kahramanmaraş’ta sporun geliştirilmesi ve bu noktada hayata geçirilen çalışmalara ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Dernek Başkanlarından Başkan Görgel’e Destek Teşekkürü

Programda konuşan TÜFAD Başkanı Mesut Çanak, “Fırat Görgel Başkanımız, Kahramanmaraş’ta gerek profesyonel gerekse de amatör spor ve sporculara çok önemli desteklerde bulunuyor. Fırat başkanımızın şehrimizin stat problemini de çözeceğine inancımız tam” ifadelerini kullandı. ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan, “Büyükşehir Belediyemizin amatör spor kulüplerimize başlatmış olduğu katılım ve başarıya endeksli aynı zamanda tüm Türkiye’ye örnek olan destekleri her geçen yıl artarak devam ediyor. Amatör spor kulüplerimize sağlamış olduğu nakdi ve ulaşım desteğinin yanı sıra manevi desteklerini de eksik etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

“Amatör Spor Kulüplerimize Desteklerimiz Artarak Sürüyor”

Programda yaptığı konuşmada amatör spor kulüplerine sağlanan desteklerin artarak devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle 6 Şubat’ta kaybettiğimiz tüm sporcularımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Asrın felaketinin ardından şehrimizi tüm alanlarda yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ı bir spor şehri haline getirmek için de plan ve projelerimiz sürüyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren amatör ve profesyonel spor kulüplerimize yönelik ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Kahramanmaraşspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor’a tesis noktasında destek oluyoruz. Amatör spor kulüplerimiz de bizler için çok değerli. Sosyal sorumluluk projesi olarak amatör spor kulüplerimizi ve sporcularımızı ayrıca önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sezon amatör spor kulüplerimize 2,5 Milyon TL’lik maddi destekte bulunacağız. İmkânlarımız ölçüsünde desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

“Şehrimize Yeni Spor Tesisleri Kazandıracağız”

Tesisleşme noktasında planlanan yatırımlara da değinen Başkan Fırat Görgel, “Şehrimizin tesisleşme noktasındaki eksiklerini tamamlamak için gayretimizi sürdürüyoruz. Görev süremiz içerisinde bu noktada da çok ciddi gelişmeler kat edeceğiz. Kılavuzlu Millet Bahçesi ve 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde spor vadileri oluşturacağız. Şehrimizin çeşitli noktalarına halı sahalar ve basketbol potaları kazandıracağız. Stadyum şehrimizin en önemli sorunlarından bir tanesi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile şehrimize yaşayan bir spor kompleksi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.