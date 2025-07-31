Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi’nde, HG Hospital’ın katkılarıyla yapımı tamamlanan cemevi düzenlenen törenle açıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta birlik, beraberlik ve hoşgörü vurgusu ön plana çıktı.

Törene katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, burada yaptığı konuşmada, Alevi-Bektaşi kültürünün bu toprakların zenginliğini yansıttığını ifade etti. Görgel, “Bu mekan geçmişimizin manevi mirasını yaşatacak, geleceğe umut aşılayacaktır. Bu kadim şehrin tüm farklılıklarıyla bir bütün olduğuna inanıyoruz ve bu inancımızı sürdüreceğiz,” dedi.

Başkan Görgel, projeye katkı sunan tüm hayırseverlere ve özellikle Halil Bey’e teşekkür ederek, “Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Cemevimiz hayırlı uğurlu olsun,” ifadelerini kullandı.