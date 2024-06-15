Geçirdiği elim kazada hayatını kaybeden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce’nin damadı Ziya Bakıcı için taziye dileklerinde bulunan Başkan Görgel, “Ziya Bakıcı’ya Allah’tan rahmet, Bakıcı ve Cüce ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, geçirdiği elim kazada hayatını kaybeden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce’nin damadı Ziya Bakıcı için taziye dileklerinde bulundu. Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Başkan Görgel: “Geçirdiği elim kazada hayatını kaybeden Göksun Belediye Başkanımız Selim Cüce’nin damadı Ziya Bakıcı’ya Allah’tan rahmet, Bakıcı ve Cüce ailelerine başsağlığı diliyorum” cümlelerini kaydetti.
Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi