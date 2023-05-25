AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. Tuba Köksal 28. Dönem Ak Parti Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil’in de yer aldığı ziyarette heyet, mahalle sakinleriyle sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Burada konuşan başkan göngör, 14 Mayıs Genel Seçimi’nde sağlanan desteklerden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti

Başkan Güngör, “Öncelikle bizleri büyük bir hüsnü kabul, güler yüz ve samimiyetle karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Beşenli mahallemiz 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok büyük destek sağladı. İnşallah 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ikinci turda da desteklerini artırarak sürdürecek. Destekleri için tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı